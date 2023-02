Streik in NRW: Verdi kündigt Protestaktionen im Nahverkehr an

Keine leichte Zeit für Pendler in NRW: Nachdem es in erst in den Niederlanden zu massiven Streiks und Protestaktionen im Nah- und Fernverkehr kam, zieht nun auch Deutschland nach.

Der Hintergrund: Die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund dbb fordern höhere Gehälter für ihre 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst, zu denen auch zahlreiche Arbeitnehmer im ÖPNV gehören.

Da erste Verhandlungen am 24. Januar erfolglos blieben, kündigte Verdi-Chef Frank Werneke an, dass Bürgerinnen und Bürger in den nächsten Wochen mit Protestaktionen von Beschäftigten rechnen müssen.

Streik in NRW: Wo wird Verdi streiken?

Erste Warnstreiks wurden von der Gewerkschaft bereits angekündigt. So werden am Donnerstag (9. Februar) Busse und Bahnen in folgenden Städten stillstehen:

Dortmund

Castrop-Rauxel

Lünen

Laut eigenen Angaben hat Verdi rund 1800 Mitarbeitende des Dortmunder Verkehrsbetrieb DSW21 zum Streik aufgerufen. Die Protestaktion soll vom frühen Donnerstagmorgen (ca. 3.30 Uhr) bis in die Nacht zu Freitag (ca. 1.30 Uhr) andauern. Mit dem Betriebsstart am Freitag werden die Fahrzeuge dann aber wieder rollen.

Von den Ausfällen sind auch die NachtExpress-Linien von DSW21, die um 0.15 Uhr oder 0.45 Uhr vom zentralen Ausgangspunkt „Reinoldikirche“ in alle Dortmunder Stadtteile starten. Auch die von DSW21 in den Nachbarstädten Castrop-Rauxel (480, 481, 482 und NE11) und Schwerte (430, 435 und NE25) betriebenen Buslinien werden nicht fahren.

Streik in NRW: Darum wird gestreikt

Die Gewerkschaften fordern für ihre Mitarbeitenden 10,5 Prozent, aber mindestens 500 Euro mehr Lohn. Außerdem fordert Verdi eine um 200 Euro höhere Ausbildungsvergütung. Zudem sollen Auszubildende unbefristet übernommen werden.

Als Gründe für die angepassten Gehälter werden unter anderem die Folgen der Corona-Krise, die hohe Inflation und die allgemein gestiegenen Lebenshaltungskosten genannt. Eine erste Tarifrunde am 24. Januar in Potsdam war erfolglos geblieben.

Streik in NRW: Diese Städte könnten bald auch betroffen sein

Ob es lediglich bei dem Streik am Donnerstag (9. Februar) in Dortmund und Umgebung bleibt, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Weitere Streiks im ÖPNV wurden Seitens Verdi erst einmal nicht angekündigt.

Für Pendler im ganzen Bundesland wären weitere Prosteste allerdings ein Desaster. Schließlich sind Busse und Bahnen für viele Menschen die einzige Möglichkeit, um zur Arbeit, Schule oder Universität zu kommen. Möglicherweise könnten die Streiks auch folgende Städte und Verkehrsbetriebe in NRW treffen:

Die Kölner KVB

Die Rheinbahn Düsseldorf

Die Duisburger Verkehrsbetriebe DVG

Die Ruhrbahn in Essen und Bochum

Die Stoag in Oberhausen

Die SWK in Krefeld

Die WSW in Wuppertal

Streik in NRW: Kommt es zu weiteren Protestaktionen?

Neue Verhandlungsrunden zwischen den Gewerkschaften und den Arbeitgebern stehen am 22. und 23. Februar an. Die wohl entscheidende dritte Verhandlungsrunde ist jedoch schon jetzt für Ende März geplant.

Doch nicht nur Pendler müssen in den kommenden Wochen Geduld mitbringen. Die laufenden Verhandlungen betreffen unter anderem auch Erzieherinnen und Erzieher, Menschen in Pflegeberufen, Feuerwehrleute sowie Müllwerkerinnen und Müllwerker. Welche Auswirkungen das auf die Städte und Kommunen haben könnte, zeigt der erst kürzlich stattgefundene Warnstreik der Post in NRW.