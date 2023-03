Streik in NRW: In diesen Städten werden ab morgen die Mülltonnen nicht mehr entleert

NRW bleibt von weiteren Protestaktionen der Gewerkschaft Verdi nicht verschont: Nachdem es erst in der letzten Woche zu massiven Verspätungen und Ausfällen im öffentlichen Nahverkehr kam, gehen die Streiks nun ab Mittwoch (8. März) im öffentlichen Dienst in die nächste Runde. Von den Warnstreiks betroffen werden Teile der Stadtverwaltung sowie Kindertagesstätten sein. Die ganze Story dazu lest ihr hier.

Doch bei diesen Streiks wird es nicht bleiben. So ruft die Gewerkschaft für die kommenden Tage in mehreren Städten in NRW auch zu Warnstreiks bei der Müllabfuhr auf.

Streik in NRW: Keine Müllabfuhr und Straßenreinigung in Düsseldorf

Auch die Entsorgungsbetriebe in Düsseldorf legen die Arbeit nieder. Hier werden von Donnerstag (9. März) bis Sonntag (12. März) keine Mülltonnen geleert und keine Straßen gesäubert. Verdi rechnet damit, dass der Streik erhebliche Auswirkungen auf die Reinigung der Altstadt am Wochenende haben wird. Die Recyclinghöfe der Stadt werden nur eingeschränkt geöffnet sein.

Massiver Warnstreik auch in Mülheim angekündigt

Bei der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft (MEG) kommt es von Donnerstag (9. März) bis Samstag (11. März) ebenfalls zu Warnstreiks. Für Bürgerinnen und Bürger der Stadt bedeutet das, dass die blauen, braunen und grünen Tonnen in dieser Zeit nicht abgeholt werden. Wie die MEG mitteilt, werden die gelben Tonnen allerdings weiter entleert. Demnach werden sie gewohnt am Donnerstag und Freitag abgeholt.

>>Verdi erwartet Tausende Kita-Beschäftigte bei Streikdemos in NRW<<

Die blaue Tonne für Papier soll ab Montag (13. März) an den Straßenrand gestellt werden. Laut MEG werde sie dann im Laufe der Woche abgeholt. Erst wieder am nächsten regulären Termin abgeholt werden hingegen die braune Biotonne und grüne Restmülltonne. Bei wem die grüne Tonne nur alle 14 Tage entleert wird, kann wegen des Streiks ausnahmsweise einen zusätzlichen Müllsack neben die Tonne stellen. Diese Regelungen gelten jedoch nur für Mülltonnen im bestreikten Gebiet und nicht für das gesamte Stadtgebiet.

Von den Streiks der MEG sind auch Abholtermine für Schrott und Sperrmüll betroffen. Kunden werden daher dazu aufgerufen, ihren Sperrmüll erst am Sonntagabend (12. März) an die Straße zu stellen. Die Abholung erfolge dann im Laufe der Woche.

Tagelanger Streik bei AWB in Köln geplant

Nicht vom Streik verschont bleiben auch die Kölner Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB). „Ab Donnerstag, den 9. März 2023, werden die Beschäftigten der AWB Köln GmbH in einen dreitägigen Warnstreik treten“, teilte Verdi am Montag (6. März) mit. Einen Ersatztermin zur Abholung des angefallenen Mülls werde es nicht geben. Erst am Montag (12. März) wird die Stadtreinigung wieder im Einsatz sein. Die AWB bittet darum, Mülltonnen während der Streiktage nicht an die Straße zu stellen.

Alle weiteren wichtigen Infos rund um den Streik bei der Müllabfuhr in Köln haben wir hier noch einmal für euch zusammengestellt.