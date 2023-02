Streik in NRW: Hier wird heute und morgen die Arbeit niedergelegt

Nachdem die Gewerkschaft Verdi erst vor wenigen Wochen zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst aufgerufen hatte, geht es in dieser Woche mit weiteren Protestaktionen in ganz NRW weiter.

Besonders betroffen von diesen sind vor allem Menschen aus dem Raum Düsseldorf. In der Rheinstadt wird neben Kitas, Müllabfuhr und Straßenreinigung am Dienstag (28. Februar) und Mittwoch (1. März) auch der öffentliche Nahverkehr bestreikt. „Hier stehen alle Räder still“, sagte Stephanie Peifer, die Sprecherin des Bezirks Düssel-Rhein-Wupper, am Dienstagmorgen. Auch die Rheinbahn bestätigt: „Es fahren keine U-Bahnen, Straßenbahnen und nur sehr wenige Busse. Auch die Schulbusse fahren nicht.“

Streik in NRW: Pendler im Raum Düsseldorf betroffen

Laut Verdi sei das ganze Netz der Ruhrbahn betroffen. Düsseldorf, Meerbusch, der Kreis Mettmann sowie Verbindungen nach Duisburg, Krefeld, Neuss und Ratingen werden die Auswirkungen des Streiks demnach zu spüren bekommen. Die Protestaktionen sollen nach Angaben der Gewerkschaft in der Nacht zu Dienstag anfangen und 24 Stunden andauern.

Als wäre das noch nicht genug, kündigt sich nun auch ein weiterer Streik für Mittwoch (1. März) an. Wie eine Rheinbahn-Sprecherin auf Nachfrage von 24Rhein erklärt, handelt es sich es sich hierbei um die Gewerkschaft NahVG. So oder so müssen sich Pendler und Fahrgäste am Mittwoch erneut auf massive Verspätungen und Ausfälle einstellen. Welche Busse am Streiktag dennoch fahren, haben wir hier für euch zusammengestellt.

Die Stadt Düsseldorf versucht derweil Bürgerbüros und Straßenverkehrsamt offen zu halten. Es könne jedoch kurzfristig zu Schließungen kommen. Eltern, deren Kinder eine städtische Kita besuchen, können sich am Dienstag im i-Punkt-Familie unter der Telefonnummer 0211-899-8870 über mögliche Schließungen von Kindertagesstätten sowie eingerichteten Notgruppen informieren.

Auch in diesen Städten in NRW wird gestreikt

Doch auch andere Städte in NRW sind von Verdis Protestaktionen betroffen. So stehen beispielsweise auch die Busse und Bahnen in Duisburg am Dienstag still. Auch bei der Müllabfuhr und den städtischen Kitas geht nichts. Gestreikt wird auch bei den Stadtwerken, der Sparkasse und dem Sana-Klinikum in Duisburg.

Am Dienstag fällt darüber hinaus auch in Mönchengladbach der komplette Linienbusverkehr der NEW aus. Auch Schulbusse sind davon betroffen. Während sechs städtische Kitas ihre Türen geschlossen halten, werden in 16 anderen Notfallgruppen gebildet. Beim städtischen Entsorger GEM wird ebenfalls gestreikt, weswegen am Dienstag keine Mülltonnen in Mönchengladbach geleert werden. Dennoch rechnet die Arbeitsagentur mit nur wenigen Ausfällen. Das städtische Theater gehört auch zu den bestreikten Betrieben, allerdings finden heute ohnehin keine Vorstellungen statt.

Wann hören die Streiks in NRW auf?

Wie lange die Streiks noch weitergehen und ob es zu weiteren Protestaktionen kommen wird, ist derzeit noch unklar. Bis zur dritten Verhandlungsrunde am 27. März in Potsdam müssen Bürger jedenfalls Geduld mitbringen. Sollte es bis dahin keine Einigung zwischen den Verhandlungspartnern geben, könnte sogar eine Urabstimmung für einen unbegrenzten Streik drohen.

Welche Auswirkungen das für NRW haben könnte, zeigen die erst kürzlich stattgefundenen Streiks am Flughafen Düsseldorf und dem Airport Köln/Bonn. Hier verspäteten sich am Montag (27. Februar) zahlreiche Flüge, nicht wenige mussten gestrichen werden. Für Fluggäste bedeutete das ein riesiges Chaos.

