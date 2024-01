Streik bei der Deutschen Bahn in NRW: Diese Züge fahren am Mittwoch trotzdem

Eine Hiobsbotschaft, die nicht nur Zugreisende aus Nordrhein-Westfalen schwer trifft: Die Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL) ruft ihre Mitglieder bundesweit zum Streik auf. Das hat zur Folge, dass von Mittwochmorgen (10. Januar) um 2 Uhr bis Freitag (12. Januar) um 18 Uhr die Lokführer ihre Arbeit niederlegen und somit fast der komplette Bahnverkehr zum Erliegen kommt.

Vor allem für Pendler, die die Züge der Deutschen Bahn nutzen, um zur Arbeit, Ausbildungsstelle oder Uni zu kommen, ist diese Nachricht ein herber Schlag. Doch es gibt einige wenige Verbindungen in NRW, die trotz der Protestaktionen fahren werden. Welche das sind, erfahrt ihr hier.

Diese Züge fahren am Streiktag trotzdem

Vom dreitätigen Bahnstreik nicht betroffen sind die Züge des National-Express. Doch obwohl diese nicht bestreikt werden, kann es ab Mittwoch bei diesem Bahnbetreiber trotzdem zu Verspätungen und Ausfällen kommen. Grund sei, dass sich Mitarbeitende der DB Netz dem Streikaufruf anschließen könnten und es daher vereinzelt zur Nichtbesetzung von Stellwerken kommen könne, teilte National Express am Montag (8. Januar) in Köln mit. Dies gelte für die nordrhein-westfälischen Linien RE 1 (RRX), RE 5 (RRX), RE 6 (RRX), RE 11 (RRX), RE 4 sowie RB 48 und RE 7.

Das Unternehmen betonte, dass die Züge zwar planmäßig im Regelverkehr fahren sollen. Aufgrund des Streikgeschehens und der damit verbunden weitreichenden Zugausfälle müsse jedoch mit hohen Auslastungen gerechnet werden. National Express rief Reisende dazu auf, sich vor Fahrtantritt über die betriebliche Lage zu informieren, etwa über die Internetseite zuginfo.nrw. Weitere Alternativen, mit denen ihr an den Streiktagen euer Ziel erreicht, haben wir hier zusammengefasst.

Örtlicher ÖPNV vom Streik bei der Deutschen Bahn nicht betroffen

Da sich die Streikmaßnahmen nur auf den Regional- und Fernverkehr der Deutschen Bahn beziehen, ist der ÖPNV in den einzelnen Städten in NRW nicht von den Protestaktionen betroffen. Das bedeutet, dass beispielsweise die Busse und Bahnen der Rheinbahn in Düsseldorf oder der KVB in Köln fahren werden.

