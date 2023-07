Starkregen, Sturmböen und Gewitter: Unangenehme Wetter-Vorhersage für NRW

Vor allem der Norden von NRW muss sich am Mittwoch (19. Juli) auf Gewitter einstellen. Die Gewitter könnten mit Starkregen und stürmischen Böen oder Sturmböen einhergehen, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen.

In der Nacht zum Donnerstag würden die Gewitter etwas abklingen. Am Donnerstag seien Schauer oder kurze Gewitter möglich, aber nicht in der Häufigkeit wie am Mittwoch. Von Westen komme in der Nacht zum Donnerstag Regen heran, aber wo genau es regnen werde, sei kaum vorherzusagen.

Insgesamt bleibe es eher wechselhaft und unbeständig bei Höchsttemperaturen am Mittwoch von 24 Grad im Norden und 27 Grad im Süden des Landes. Am Donnerstag werde es sich auch im Süden des Landes auf 22 bis 25 Grad abkühlen.

dpa