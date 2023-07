Starkregen, Sturmböen und Gewitter im Hochsommer: Meteorologe erklärt Wetter-Phänomen

Kühle Temperaturen zwischen 17 und 21 Grad, ein grauer Himmel und immer wieder Regen, mancherorts sogar Hagel: So sieht der Hochsommer 2023 in NRW aus. Wie kann das sein? Tonight News hat Diplom-Meteorologe Dominik Jung gefragt.

>> So schlecht wird das Wetter in NRW die kommenden Tage <<

Der Experte von wetter.net klärt auf: „Wir hatten sechs Wochen sehr warmes Wetter. Jetzt werden wir von den Tiefs der Westwetterlage heimgesucht.“ Bis August soll sich der frühherbstliche Trend durchziehen. Auch danach ist ungewiss, ob der Sommer zurückkehrt. Jung: „Genauso wie wir sechs Wochen Hitze hatten, kann es jetzt sechs Wochen herbstlich bleiben.“

Die Hitzewelle bleibe momentan in Südeuropa. In Deutschland ziehen lediglich atlantische Tiefs vorbei, so Jung. Und weiter: „Der Jetstream, also ein Starkwindfeld, lässt die Tiefs wie an einer Perlschnur immer wieder an Deutschland vorbeiziehen.“ Zudem teile der Jetstream Europa in einen kalten und einen heißen Teil ein.

Wetterphänomene in NRW: Was ist ein Jetstream?

Der von Meteorologen genutzte Anglizismus Jetstream (Deutsch: Strahlstrom) bezeichnet ein sich dynamisch verlagerndes Starkwindfeld. Jetstreams bilden sich oft infolge globaler Ausgleichsbewegungen zwischen verschiedenen Temperaturregionen sowie zwischen Hoch- und Tiefdruckgebieten. Sie sind die stärksten natürlich auftretenden Winde, die im Vergleich zu anderen Wetterphänomenen sehr verlässlich und über mehrere Tage stabil sind. Sie trennen warme von kalten Luftmassen.