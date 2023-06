Starkregen, Orkanböen, Gewitter, Hagel: So heftig zog das Sturmtief über NRW

Das Sturmtief „Lambert“ erreichte NRW am Donnerstag (22. Juni) mit voller Wucht. Für weite Teile des Landes gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) Unwetterwarnungen heraus. Darunter waren zeitweise Warnungen der höchsten und zweithöchsten Stufe. Mehrfach zogen teils sehr heftige Regenfälle und Hagelschauer über das Bundesland. Zumindest bis zum Donnerstagabend waren keine Großschäden oder Meldungen über Verletze in NRW bekanntgeworden.

Über die Warnapp „NINA“ wurden die Menschen vor dem schweren Unwetter gewarnt. Wer es vermeiden konnte, sollte sich nicht im Freien aufhalten. Die Polizei Duisburg appellierte an Autofahrer, bei starkem Niederschlag und Gewitter langsamer zu fahren, mehr Abstand zu halten und das Licht einzuschalten.

Unwetter in NRW: Starkregen, Orkanböen, Gewitter und Hagel

Das Unwetter hat die Polizei und Feuerwehr in NRW schwer beschäftigt. Die Einsatzkräfte mussten in der Nacht zu Freitag zu zahlreichen umgestürzten Bäumen oder Wasserschäden ausrücken. Schwer verletzte Menschen gab es nach derzeitigem Stand nicht, wie mehrere Sprecher der Polizei in NRW am Freitagmorgen mitteilten. Die Feuerwehr wurde dennoch zu vollgelaufenen Kellern und Straßen zugerufen, im südlichen Teil NRWs gab es zudem eine amtliche Hochwasser-Warnung wegen der Starkregenfälle.

An den Landesgrenzen zu Hessen und Rheinland-Pfalz hagelte es golfballgroße Körner. Einige berichten von kleinen Dellen im Auto und Löchern im Terrassendach. Im südlichen Teil NRWs gab es zudem eine amtliche Hochwasser-Warnung. Wegen der Starkregenfälle könnten kleine und mittlere Flüsse über die Ufer treten, warnten die Behörden. Unter anderem betroffen waren Zuflüsse der Sieg, aber auch der Ahr.

Das Unwetter hatte auch Auswirkungen auf den Bahnverkehr: Die Strecke Siegen-Letmathe musste gesperrt werden, IC-Züge auf der Strecke Frankfurt-Siegen-Münster fielen nach Angaben der Deutschen Bahn am Donnerstag aus, nachdem Bäume auf die Oberleitung gefallen seien.

Flughafen Düsseldorf annulliert mehrere Flüge wegen Unwetter

Am Flughafen Düsseldorf war nach Auskunft einer Sprecherin am frühen Abend der Flugbetrieb kurzzeitig eingeschränkt und die Abfertigung der Flugzeuge unterbrochen. Das sei das übliche Vorgehen etwa bei Gewittern, erläuterte sie. Mehrere Flüge seien von Airlines annulliert worden. Das betreffe aber nur einen sehr kleinen Teil der Starts und Landungen am Flughafen Düsseldorf am ersten NRW-Ferientag.

Am Flughafen Köln/Bonn gab es bis zum Donnerstagabend keine Einschränkungen, wie eine Sprecherin des Airports sagte. Hingegen hatte die Feuerwehr der Stadt Köln ihre Einsatzkräfte in Alarmbereitschaft gesetzt. Die Notrufzentrale sei personell verstärkt worden. Die Einsatzkräfte appellierten an die Bürger, Gartenmöbel und Spielzeug auf den Terrassen zu sichern und während des Unwetters den Aufenthalt im Freien zu vermeiden. Um zu verhindern, dass Straßen überflutet werden, hatte etwa die Stadt Bonn die Mitarbeiter des Tiefbauamts losgeschickt, um Gitter am Wasserabläufen zu überprüfen.

Unwetter in NRW: Große Anzahl von Einsätzen der Feuerwehr

In Aachen musste die Polizei etwa 27 mal ausrücken, in Wesel waren es 26 witterungsbedingte Einsätzen für die Beamten. In Ratingen musste die Feuerwehr 13 sturmbedingte Einsätze abarbeiten. Darunter fielen Wassereinsätze und umgestürzte Bäume, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte.

In Gladbeck war die Feuerwehr mit mehr als 70 Einsatzkräften und allen verfügbaren Fahrzeugen im Einsatz, hieß es in einer Pressemitteilung. Die Mitarbeitenden des Ingenieuramtes der Stadt Gladbeck unterstützten dabei die Einsätze durch das Abpumpen überfluteter Straßen.

