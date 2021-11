Starke Winde haben in Bergheim bei Köln (Nordrhein-Westfalen) sechs Hausdächer abgedeckt. In der Straße „Auf den Sprüngen“ in Bergheim im Ortsteil Kenten stürzten am Sonntagabend Dachziegel von den Häusern.

Das sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Montag. Einsatzkräfte sicherten daraufhin die betroffenen Dächer und entfernten weitere beschädigte Ziegel. An einem Haus stürzte außerdem eine Mauer zwischen den Garagen um. Außerdem wurde mindestens ein Auto schwer von Dachziegeln getroffen.

Verletzt wurde demnach niemand. Details zur Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

