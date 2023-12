Sprengung wichtiger Brücke in NRW – was Autofahrer jetzt wissen müssen

Autofahrer in NRW aufgepasst: Schon bald wird die A544 im Raum Aachen für knapp zwei Jahre gesperrt. Der Grund für diese langanhaltende Sperrung sind der Abriss und Neubau der Haarbachtalbrücke zwischen Würselen und Aachen. Anfang 2024 soll die marode Brücke gesprengt werden.

Wann wird die Haarbachtalbrücke auf der A544 gesprengt?

Ein ungefähres Datum für die Sprengung steht bereits fest. So heißt es in einer Mitteilung der Stadt Aachen, dass die Haarbachtalbrücke auf der A544 nach Planungen der Autobahn GmbH im Zeitraum vom 22. Januar bis zum 2. Februar 2024 gesprengt werden soll. Die Strecke zwischen der Anschlussstelle Würselen/Verlautenstraße und dem Europaplatz wird dafür voraussichtlich ab dem 15. Januar in beide Richtungen voll gesperrt.

Die Sperrung der beliebten Pendlerstrecke soll 22 Monate, also bis zum November 2025, anhalten. Bis dahin rechnen die Verantwortlichen mit der Fertigstellung eines Teilbauwerkes der neuen Haarbachtalbrücke. Über dieses kann der Verkehr dann jeweils über eine Fahrspur wieder geleitet werden. Wie die Autobahn GmbH weiter mitteilt, war die Bauzeit zunächst auf einen fast doppelt so langen Zeitraum angedacht. Mit einem veränderten Ausschreibungsverfahren können die Baumaßnahmen nun jedoch schneller ablaufen.

Warum muss die Haarbachtalbrücke auf der A544 gesprengt werden?

Die Haarbachtalbrücke wurde bereits Jahr 1956 errichtet und ist mittlerweile somit fast 70 Jahre alt. Nach so vielen Jahren Nutzung zeigt sich an den außen liegenden Bauwerksteilen ein „deutliches Schadensbild“, wie die Autobahn GmbH schreibt.

Demnach weist die Betonfahrplatte Risse auf, welche die Tragfähigkeit der Brücke beeinflussen. In der Vergangenheit musste das Bauwerk daher schon einmal Ende 2023 mit einer Sperrung in Fahrtrichtung Köln entlastet werden. Rund 50.000 Autos passierten davor täglich die Brücke.

Wie kann die Baustelle an Haarbachtalbrücke umfahren werden?

Während der Brückensperrung gibt es selbstverständlich eine alternative Route für betroffene Autofahrer. Wer die Stadt Aachen erreichen möchte, kann dies über die Anschlussstelle Aachen-Brand über die A44 sowie der Anschlussstelle Aachen-Zentrum auf der A4 tun. „In diesem Zuge werden aktuell gemeinsam mit der Stadt Aachen die Umleitungsstrecken mit dem Ziel überprüft, den Verkehrsfluss insgesamt zu optimieren“, informiert die Autobahn GmbH.