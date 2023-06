Sonniges Wochenende in NRW – hier kann es zu Gewittern kommen

Am Wochenende steigen die Temperaturen in Nordrhein-Westfalen auf bis zu 31 Grad mit viel Sonne und einzelnen Schauer. Am Freitag (16. Juni) sind laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zunächst noch ab dem Mittag im Sauerland und im Osten einzelne Schauer möglich. Im Weserbergland besteht am Nachmittag und Abend geringe Gewittergefahr. Die Höchstwerte liegen zwischen 24 bis 29 Grad, im höheren Bergland bei 23 Grad. In der Nacht zum Samstag soll es im Nordosten regnen, ansonsten aber niederschlagsfrei bleiben.

Für den Samstag meldet der DWD Sonnenschein bei Temperaturen bis zu 30 Grad. Der Tag bleibt demnach meist niederschlagsfrei, wobei Quellwolken und im Westen auch dichtere Wolkenfelder aufziehen können. Am Sonntag regnet es trotz aufziehender Wolkenfelder überwiegend nicht. Im südwestlichen Bergland besteht am Abend laut DWD ein geringes Schauer- und Gewitterrisiko. Die Temperaturen liegen bei maximal 28 bis 31 Grad, im Bergland bei 26 Grad.

dpa