Solingen: Brennende Autowerkstatt sorgt für Großeinsatz – Warn-App NINA alarmiert Bewohner

Großbrand in Solingen: Ein Feuer in einer Garagenhalle einer Autowerkstatt hat am Freitag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Dabei brannten nach Angaben der Rettungskräfte mehrere Autos und gelagertes Material.

Feuer in Solingen: Warn-App NINA fordert Bewohner zum Fensterschließen auf

🚨 Heute am 30. Dezember 2022 brannte in Solingen eine Autowerkstatt mit Oldtimern in voller Ausdehung 🚨https://t.co/wclZygK8Qm@FW_Solingen #Solingen pic.twitter.com/Uczt9uSDLB — Blaulicht Solingen (@BlaulichtSG) December 30, 2022

Die Feuerwehr verhinderte das Übergreifen der Flammen auf ein Wohngebäude. Wegen einer hohen Rauchsäule wurden die Anwohner am Mittag per Warn-App aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Am Abend gab die Feuerwehr nach Messungen Entwarnung. Gesundheitsgefahr für die Bevölkerung bestand demnach nicht.

Im Einsatz waren laut Mitteilung rund 60 Einsatzkräfte, Verletzte gab es nicht.

dpa