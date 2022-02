Eltern sind fassungslos – rassistische Schulaufgabe an Siegburger Gymnasium sorgt für Ärger

In einem Gymnasium in Siegburg (NRW) bei Bonn gehen die Eltern aktuell auf die Barrikaden. Dort sorgt eine Schulaufgabe im Ethikunterricht für gewaltigen Ärger. Diese lautet: „Ein türkischer Familienvater in Deutschland verheiratet seine Tochter ohne deren Einverständnis mit dem Sohn seines Bruders, um diesem eine Aufenthaltserlaubnis für Deutschland und damit eine Existenz zu sichern. Besprich die Situation mit deiner/m Tischnachbarin/Tischnachbarn. Welche Konflikte seht ihr darin?“

Die Aufgabe rief bereits den Verein „Föderation Türkischer Elternvereine in NRW“ (FÖTEV) auf den Plan, der sich mit einem offenen Brief ans Schulministerium in NRW wandte, wie „Bild“ schreibt. Im Verein sei man „fassungslos“ über die Aufgabe und verstehe nicht, wieso man sich dort am Vokabular anpasst, was man sonst aus rechtsradikalen Ecken gewohnt sei.

Die Schule hat sich bereits entschuldigt, der FÖTEV aber ist damit nicht einverstanden. So erklärt Ali Sak, Vize-Vorsitzender des Vereins: „Eine Lehrperson kann Fehler machen. Klar. Aber wenn sich die Schulleitung nicht explizit von der Aufgabenstellung distanziert, sehen wir in der Schule in Zukunft keine Basis für ein respektvolles Miteinander.“

Allerdings ist dies wohl kein isolierter Fall einer Schule, wie ein Sprecher der Bezirksregierung in Köln erklärt. Denn die Aufgabe stamme „aus einem in NRW zugelassenen Schulbuch“, heißt es dazu.

Das könnte dich ebenfalls interessieren: