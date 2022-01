„Sie wollen uns verarschen“: Polizist bei Corona-Demo wird zum Internet-Hit

Das Wortgefecht eines Polizeibeamten mit dem Teilnehmer einer unangemeldeten Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in Münster ist zum Internet-Hit geworden.

Der kleine Ausschnitt aus der „Tagesschau“ wurde etwas mehr als drei Stunden nach Veröffentlichung auf Twitter fast 300.000 Mal angeklickt:

„Sie wollen nicht spazieren. Sie wollen uns verarschen!“ Danke an diesen Polizisten in Münster, der das so klar in der @tagesschau sagt.#EssindkeineSpaziergänge pic.twitter.com/igkrgNMUmY

