Dumm gelaufen: Impfpassfälscherin vergisst Personalausweis in Apotheke

Gleich zweimal leichtes Spiel hatte die Polizei in Nordrhein-Westfalen (NRW) am Montag wegen mutmaßlichen Impfpass-Fälschungen. In Schwerte war eine Frau aus einer Apotheke geflüchtet, nachdem die Apothekerin den zur Digitalisierung vorgelegten Impfpass als gefälscht entlarvt hatte.

„Dumm gelaufen: Sie hatte an Ort und Stelle ihren Personalausweis vergessen“, so die Polizei am Dienstag in einer Mitteilung zu dem Vorfall. Die Polizei habe der 30-Jährigen sofort einen Besuch abgestattet und ermittele nun.

In Unna hatte sich der Besitzer eines laut Polizei gefälschten Impfpasses ebenfalls schon vor Eintreffen der Beamten aus einer Apotheke entfernt. Eine Mitarbeiterin dort war auf eine falsche Chargennummer gestoßen und hatte die Polizei eingeschaltet. Allerdings hatte der Flüchtige Kopien seiner Krankenkassenkarte und des Personalausweises zurückgelassen, so dass die Polizei ein Strafverfahren einleiten konnte.

dpa