Schüsse in Oberhausen: erste Festnahme, Mann mit Bauchschuss außer Lebensgefahr

Polizisten sperren den Tatort im Außenbereich eines Fast-Food-Restaurants ab. Hier sind durch Schüsse drei Personen verletzt worden. Foto: Christoph Reichwein/dpa Feuerwehrleute besprechen sich vor einem Fast-Food-Restaurant am Fahrzeug der Einsatzleitung, nachdem im Außenbereich der Filiale Schüsse gefallen waren. Foto: Christoph Reichwein/dpa Spurensicherung der Polizei am Tatort im Außenbereich eines Fast-Food-Restaurants. Foto: Christoph Reichwein/dpa Zwei Polizisten stehen vor einem Fast-Food-Restaurant im Blaulicht, nachdem im Außenbereich Schüsse gefallen waren. Foto: Christoph Reichwein/dpa Ein Polizist geht vor einem Fast-Food-Restaurant im Blaulicht, nachdem im Außenbereich Schüsse gefallen waren. Foto: Christoph Reichwein/dpa Feuerwehrleute betreten nach Schüssen im Außenbereich eines Fast-Food-Restaurants die Filiale. Drei Menschen wurden verletzt. Der Täter sei auf der Flucht, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Hintergründe der Tat sind dem Sprecher zufolge noch unklar. Foto: Christoph Reichwein/dpa Ein Polizist sichert Spuren am Tatort im Außenbereich. Foto: Christoph Reichwein/dpa Polizisten sichern Spuren am Tatort im Außenbereich. Foto: Christoph Reichwein/dpa Polizisten sichern Spuren am Tatort im Außenbereich eines Fast-Food-Restaurants. Foto: Christoph Reichwein/dpa Polizisten auf Spurensuche im Außenbereich eines Fast-Food-Restaurants. Hier sind durch Schüsse drei Personen verletzt worden. Foto: Christoph Reichwein/dpa Verbandsmaterial liegt vor einem Fast-Food-Restaurant im Blaulicht am Boden, nachdem im Außenbereich Schüsse gefallen waren. Drei Menschen wurden verletzt. Foto: Christoph Reichwein/dpa Polizisten sichern Spuren am Tatort im Außenbereich eines Fast-Food-Restaurants. Foto: Christoph Reichwein/dpa Nummernkärtchen der Polizei zeigen Spuren am Tatort im Außenbereich eines Fast-Food-Restaurants. Foto: Christoph Reichwein/dpa

Aufregung in Oberhausen: Am Samstagabend kam es vor einer Fast-Food-Filiale nahe der Turbinenhalle zu mehreren Schüssen. Drei Menschen wurden zum Teil schwer verletzt.

Update, 30. Oktober 2022, 11.25 Uhr:

Die Polizei hat weitere Informationen zu den Opfern und der Tat herausgegeben. Die gute Nachricht: Ein 49-jähriger Mann befindet sich aktuell nicht mehr in Lebensgefahr – er erlitt einen Bauchschuss und wird weiter medizinisch versorgt. Bei den anderen beiden Opfern handelt es sich um eine 47-jährige Frau, der ins Bein geschossen wurde, sowie einem 28-Jährigen, der einen Schuss in den Arm erlitt.

Da es zwischen den Opfern möglicherweise geschäftliche Beziehungen gegeben habe, geht die Polizei aktuell nicht von sogenannten Zufallsopfern aus. Die Polizei Essen hat unter Führung der Staatsanwaltschaft Duisburg eine Mordkommission eingerichtet.

Eine vorläufige Festnahme erfolgte am Samstag gegen 22.30 Uhr in Gelsenkirchen, wo ein 40-jähriger Türke abgeführt wurde. Er soll bei der Tat anwesend gewesen sein, nicht aber geschossen haben. Er befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen sowie die Fahndung nach dem mutmaßlichen Schützen dauern weiter an.

Ursprüngliche Meldung:

Im Außenbereich eines Fast-Food-Restaurants in Oberhausen sind am Samstagabend drei Menschen durch Schüsse verletzt worden. Der Täter sei auf der Flucht, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Verletzten – eine Frau und zwei Männer – seien in Krankenhäuser gebracht worden. Die Hintergründe der Tat sind dem Sprecher zufolge noch unklar. Die Filiale der Restaurantkette, die normalerweise rund um die Uhr geöffnet ist, wurde geschlossen, das Areal für die Ermittlungen großräumig abgesperrt.

