Schneechaos in NRW überstanden – doch jetzt droht dieses Wetter

Nachdem es in den vergangenen Tagen zu langen Staus und verschneiten Straßen in NRW kam, hat sich die Wetter- und Verkehrslage im Bundesland wieder beruhigt. Am Freitagmorgen (19. Januar) hatten Polizeidienststellen zunächst keine besonderen Verkehrslagen wegen Schnee und Eis mehr zu vermelden. Auch die Abfluglisten der Airports Düsseldorf und Köln/Bonn spiegelten einen ungestörten Flugverkehr wider.

Örtlich gab es jedoch noch glatte Straßen und vereinzelt auch neue Schneefälle – etwa im Raum Bielefeld. Glatteisunfälle wurden zunächst nicht gemeldet.

Wetter in NRW: Das ist die Prognose für das Wochenende

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) verhieß in seiner aktuellen Prognose für Freitag zunehmend freundliches Winterwetter mit leichten Plus-Temperaturen von ein bis vier Grad.

In der Nacht zum Samstag (20. Januar) muss Nordrhein-Westfalen sich warm anziehen: Die Temperaturen werden laut DWD auf bis zu minus sechs Grad fallen – im Bergland sogar auf bis zu minus 13 Grad. Dadurch drohen erneut verbreitet Reifglätte oder Glätte durch überfrierende Nässe.

Am Wochenende ist zunehmend bewölktes Wetter zu erwarten, am Sonntag mit Höchstwerten zwischen vier und sechs Grad – „wahrscheinlich niederschlagsfrei“, so der DWD. In exponierten Lagen seien Sturmböen möglich.

dpa