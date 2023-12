Schnee und Regen bei bis zu sieben Grad am Dienstag in NRW

Der Winter behält NRW fest im Griff. So fällt in Nordrhein-Westfalen in den kommenden Tagen mehr Regen als Schnee. Am Dienstag steigen die Temperaturen zudem auf zwei Grad in Ostwestfalen und bis zu sieben Grad im Rheinland, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD)in Essen mitteilte. Auch in der Nacht regnet es weiter – nur im Bergland schneit es meist.

Der Mittwoch wird ebenfalls nass. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen plus ein Grad in Ostwestfalen und sechs Grad am Niederrhein. In der Nacht zu Donnerstag lockert es im Westen etwas auf. Nur im Osten regnet und schneit es noch. Im Bergland besteht bei Tiefstwerten von minus zwei Grad durch überfrierende Nässe Glättegefahr.