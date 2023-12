Schnee und Glätte in NRW: Wann müssen Schüler zuhause bleiben?

In großen Teilen Nordrhein-Westfalens ist bereits Schnee gefallen und beschert nicht nur Autofahrern rutschige Straßen. Auch Gehwege sind derzeit glatt und gefährlich. Der ÖPNV leidet ebenfalls unter dem Schnee-Chaos. So fallen zahlreiche Busse und Bahnen aus oder haben hohe Verspätung. Das alles erschwert Schülern des Bundeslandes ihren täglichen Weg zur Schule. Doch ab wann dürfen diese zuhause bleiben? Wer entscheidet, ob sie zur Schule müssen? Wir haben die Antworten.

Wann in NRW die Schule wegen Wetter entfällt

In Nordrhein-Westfalen gilt wie in allen anderen Bundesländern die Schulpflicht für Kinder im schulfähigen Alter. In NRW greift diese ab sechs Jahren. Sollte es jedoch zu „extremer Witterung“ kommen, wie es das Schulministerium formuliert, kann es zu Ausnahmen dieser Regelung kommen.

Zu „extremer Witterung“ gehören neben „(extrem) starken Schneefall“ und „Glatteis“ auch „(extrem) heftiger Starkregen“, „schwere Sturmböen bis hin zu extremen Orkanböen“ sowie „schwere bis extreme Gewitter“.

Unter diesen Umständen fällt die Schule bei Schnee und Glätte in NRW aus

Sollte es zu diesen Wetterverhältnissen kommen, erhalten die Bezirksregierungen und das Ministerium für Schule und Bildung (MSB) unmittelbar eine Nachricht darüber auf Grundlage der Meldungen und Empfehlungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Basierend auf diesen werde dann entschieden, ob der schulische Präsenzunterricht ausgesetzt wird.

Sollte das Unwetter ganz NRW betreffen, kann das MSB sogar über einen landesweiten Ausfall der Schule entscheiden. Zu ihrem Schutz bleiben Schüler dann während des Schulausfalls zu Hause und nehmen dort am „Distanzunterricht teil oder erledigen ersatzweise Aufgaben“, wie das Schulministerium mitteilt. Sollte die Meldung einige Kinder nicht mehr erreichen und sollten diese bereits in der Schule eingetroffen sein, werden sie im Schulgebäude durch die Lehrer betreut. Denn anders als Schüler müssen Lehrkräfte, sofern es die Wetterlage zulässt, zu ihrer Arbeit erscheinen.

Eltern entscheiden, ob das Kind zuhause bleibt

Daneben können aber auch Eltern entscheiden, ob sie ihr Kind bei Extremwetter zur Schule schicken möchten oder nicht. So können diese morgens beschließen, ob der Schulweg für ihr Kind zumutbar und sicher ist. Sollten sie sich dagegen entscheiden, muss die Schule umgehend informiert werden.

