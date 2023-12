Aktuelle Nachrichten aus NRW

Schnee in NRW: Wetterdienst warnt vor Straßenglätte und stürmischen Böen

4. Dezember 2023

Wer in NRW derzeit draußen unterwegs ist, sollte auf sich Acht geben. So warnt der Deutsche Wetterdienst vor glatten Straßen. Zudem kann es in einigen Regionen zu stürmischen Böen kommen.