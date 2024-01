Winter-Wetter in NRW 2024: Das sind die schönsten Schnee-Bilder!

Wenn man eines Morgens aufwacht, die Nachbarn draußen schon beim Schneeschieben und die Flocken leise aufs Dach rieseln hört, dann ist eines klar: Beim Blick aus dem Fenster wartet entweder das nasse Grau oder eine strahlend weiße Winterlandschaft.

Schnee ist und bleibt ein wahres Naturschauspiel. Die schönsten Winter-Fotos aus NRW haben wir in der oben verlinkten Galerie für euch zusammengestellt. Viel Spaß!

>> Schnee in Düsseldorf: Weiße Flocken verwandeln die Stadt in ein Winterwunderland <<

Ausflugstipps im Winter in NRW: Was kann man im Winter in NRW tun?

Auch, wenn es draußen nass und kalt ist, ist der Winter für viele Menschen die schönste Zeit des Jahres – das liegt nicht nur an den Geschenken zu Weihnachten, sondern auch an den schönen, winterlichen Landschaften, die sich in weiten Teilen NRWs bieten. Doch wo kann man in NRW in den Schnee fahren und welche Ausflugsziele in Nordrhein-Westfalen sind im Winter empfehlenswert? Unsere Top 9 Ausflüge und Aktivitäten in NRW im Winter schaffen den Überblick.

>> Schnee in Köln: Erste Fotos vom Winter-Wahnsinn <<

Doch nicht Jedermann ist für Action im Schnee gemacht: Gemütliche Wellness-Stimmung findet ihr an in diesen 7 Spas in NRW, etwas mehr Action in den besten Spaßbädern rund um Düsseldorf, Köln und das Ruhrgebiet. Last but not least locken noch bis Ende Februar 2024 einige ganz besondere Lichterfeste zum Entdecken, Staunen und den Nachwuchs glücklich machen ein.