NRW

Rockerkrieg in Mönchengladbach? Schusswechsel am Bahnhof mit drei Verletzten

7. September 2022

Eine anstrengende Nacht für die Beamten in Mönchengladbach: Nach einem Schusswechsel am Busbahnhof kam es zu einem Großeinsatz mit Hundertschaft und Hubschrauber. Drei Männer wurden schwer verletzt, drei weitere konnte die Polizei festnehmen. Zahlreiche Straßen rund um den Einsatzort mussten gesperrt werden. Der Verdacht: eine neue Eskalation im Rocker-Milieu.

Ein verunfalltes Auto steht am Überlandbusbahnhof in Mönchengladbach. Berichte über Schüsse haben am Dienstagabend einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Foto: Sascha Rixkens/einsatzreporter-mg/dpa