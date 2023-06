NRW

„Rock am Ring“ 2023: Die schönsten Fotos vom Festival-Wahnsinn

3. Juni 2023

Am ersten Juniwochenende wird für viele der Festivalwahnsinn 2023 durch Rock am Ring eröffnet: Zehntausende werden zum Mega-Event am Nürburgring erwartet. Die schönsten Fotos der drei Festivaltage findet ihr hier!