Vom 22. Oktober bis zum 9. Januar 2022 gibt es wieder einen ganz besonderen Lichtblick am Düsseldorfer Burgplatz: Das Riesenrad „Wheel of Vision“ ist stolze 55 Meter hoch, 350 Tonnen schwer, hat vier Motoren und 42 beheizte Kabinen, in denen bis zu acht Personen Platz finden. Von ganz oben genießt ihr einen atemberaubenden Blick auf die Altstadt, den Rhein und das gegenüberliegende Oberkassel.

Aufgrund der Corona-Pandemie ist davon auszugehen, dass innerhalb der Gondeln auch in dieser Saison eine Maskenpflicht gelten wird. Die genauen Details zum Konzept sollen bald bekanntgegeben werden.

>> Eisbahn in Düsseldorf: Die Winterwelt „Kö on Ice“ startet am 12. November! <<

Wheel of Vision – Öffnungszeiten und Preise (2021)

Geöffnet hat das „Wheel of Vision“ vom 22. Oktober bis zum 9. Januar 2022 täglich von 11 bis 21 Uhr, freitags und samstags bis 22 Uhr. Kinder bis 3 Jahre fahren kostenlos mit, ansonsten werden 6 Euro fällig. Personen über 1,40 Meter zahlen 8 Euro pro Fahrt.

Tickets für das Riesenrad bekommt ihr sowohl vor Ort und online auf düsseldorf.riesenrad.info. Wer auf Nummer sicher gehen will, reserviert am besten vor. Gruppentickets, Specials oder Exklusivfahrten können nur online vorbestellt werden und sind nicht vor Ort erhältlich.

Wichtig: An den folgenden Tagen gelten andere Öffnungszeiten!

1. November (Allerheiligen) – 13 bis 20 Uhr

15. November (Volkstrauertag) – 13 bis 20 Uhr

22. November (Totensonntag) – Geschlossen

24. Dezember (Heiligabend) – Geschlossen

25. Dezember (1. Weihnachtstag) – 14 bis 18 Uhr

26. Dezember (2. Weihnachtstag) – 14 bis 18 Uhr

31. Dezember (Silvester) – 11 bis 18 Uhr und 20 bis 0.30 Uhr (unbedingt reservieren!)

1. Januar 2022 (Neujahr) – 14 bis 19 Uhr

>> Veranstaltungen in Düsseldorf: Konzerte, Flohmärkte, Partys – unsere Wochenend-Tipps <<