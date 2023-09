NRW

Reiche Menschen in NRW: In diesen Städten leben die meisten Millionäre

25. September 2023

Das Statistische Landesamt kennt die Zahl der Einkommensmillionäre in Nordrhein-Westfalen (NRW) – sie liegt nach aktuellsten Zahlen bei 5959 und ist damit höher als bei den vorherigen Veröffentlichungen. Die meisten Millionäre leben in Köln, die höchste Millionärsdichte liegt in der Nähe Düsseldorfs – in Meerbusch.