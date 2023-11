Regen, Wind und wilder Temperaturwechsel – Herbstwetter bringt NRW zum Verzweifeln

Die neue Woche hält in NRW einige Überraschungen bereit – zumindest wettermäßig. Regenjacke oder dicker Daunenmantel, Mütze oder Regenschirm – wie wird das Wetter in den kommenden Tagen? Das sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen.

So wird das Wetter zum Wochenstart in NRW

Der Wind werde zwar etwas nachlassen, aber in höheren Lagen seien erneut starke bis stürmische Böen möglich. Dazu gebe es viele Wolken und immer mal wieder einzelne Schauer. Die Temperaturen liegen am Montag bei maximal 11 bis 14 Grad, am Dienstag bei 10 bis 12 Grad.

Am Mittwoch ist es laut DWD zunächst trocken, bevor tagsüber wieder Wolken und Regenschauer aufziehen.

