Regen-Frust in NRW: Dauerregen bis Dienstag – „angespannte Hochwassersituation“ bleibt

Noch kein Ende in Sicht: In Nordrhein-Westfalen regnet es weiter – in vielen Teilen des Landes zumindest noch bis Dienstag. Vorübergehend lässt der Regen dann nach, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Laut einer Unwetterwarnung ist am Montag in einigen Kreisen noch bis 18 Uhr mit Dauerregen zu rechnen, anderorts bis etwa 9 Uhr am Dienstag.

So wird das Wetter in NRW am zweiten Weihnachtstag

Bis Dienstagvormittag kommen voraussichtlich noch einmal Niederschlagsmengen zwischen 15 und 25 Liter pro Quadratmeter im Bergischen Land und im Siegerland dazu. Vom Sauerland bis zum Weserbergland werden laut DWD weitere 10 bis 20 Liter pro Quadratmeter erwartet.

Nach DWD-Angaben führt momentan eine kräftige westliche Strömung feuchte und sehr milde Meeresluft nach NRW. Am Montag steigen die Temperaturen demnach voraussichtlich auf 10 bis 13 und am zweiten Weihnachtsfeiertag auf bis zu 8 bis 11 Grad.

Hochwassergefahr in NRW bleibt

Angesichts anhaltender Regenfälle und gesättigter Böden bleibt die Hochwassergefahr in vielen Teilen von Nordrhein-Westfalen hoch. Besonders stark betroffen bleiben nach Daten des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) von Montagvormittag die Weserzuflüsse im östlichen Landesteil. Gleich an sechs Messstationen der Weserzuflüsse, vier davon direkt in NRW, war die höchste Warnschwelle zu dem Zeitpunkt überschritten. Die Warnstufe zeigt an, dass bebaute Gebiete in einem größeren Umfang überflutet werden könnten. Über erforderliche Maßnahmen entscheiden die Behörden vor Ort.

An 17 Pegeln von NRW-Gewässern war am Vormittag des ersten Weihnachtsfeiertages laut Lanuv die zweithöchste Warnstufe überschritten, die auf die Gefahr der Überflutung einzelner bebauter Grundstücke oder Keller hinweist. Dabei ging es unter anderem um die Einzugsgebiete von Lippe, Ems und Ruhr. An 41 Messstationen Pegeln war die erste Warnschwelle überschritten, die auf die Gefahr hinweist, dass land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet werden können. Die Pegel am Rhein und der Weser werden bei der Zählung nicht berücksichtigt.

Der Ruhrdeich in Oberhausen, der kritische Schwachstellen gezeigt hatte und an dem umfangreiche Maßnahmen zur Deichsicherung eingeleitet worden waren, sei nach aktuellem Stand stabilisiert, sagte Krischer am Montag weiter. Dies sei auf das beherzte Eingreifen zahlreicher Einsatzkräfte aus verschiedenen Teilen NRWs zurückzuführen.

Umweltminister spricht weiter von „angespannter Hochwassersituation“

Umweltminister Oliver Krischer hat weiter vor große Vorsicht angemahnt. „Wir haben in Nordrhein-Westfalen eine angespannte Hochwassersituation“, sagte der Grünen-Politiker am ersten Weihnachtsfeiertag in Oberhausen, wo er sich über die Lage am Ruhrdeich informierte. Für eine Entwarnung gebe es noch gar keinen Anlass – „ganz im Gegenteil“. Angesichts weiterer Regenfälle sei damit zu rechnen, dass die Lage zunächst auch angespannt bleibe.

Der Umweltminister bat zudem die Menschen eindringlich, wachsam zu bleiben, sich fortgehend über die Lage zu informieren und von Wasser und Deichen fernzuhalten. „Das ist unberechenbar“, so Krischer. Mit Blick auf den generellen Hochwasserschutz in NRW sagte er, es gebe zwar deutlichen Sanierungsbedarf, der Aufgabe in den nächsten Jahren bleibe. Grundlegend erfüllten Deiche und Hochwasserschutzanlagen aber ihre Funktion, betonte Krischer.

Düsseldorf bereitet sich auf steigende Pegelstände am Rhein vor.

Weniger Regenfall ab Mittwoch prognostiziert

Für Mittwoch rechnete der DWD mit Tageshöchstwerten von 8 bis 10 Grad und am Vormittag wieder mit aufziehendem Regen. Der soll aber zum Abend hin allmählich wieder nachlassen.

dpa