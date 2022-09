Real in NRW: Deshalb sind die Filialen in Köln, Düsseldorf und Wuppertal geschlossen

Seit anderthalb Jahren schon wird die Supermarkt-Kette Real abgewickelt und in ihre Einzelteile zerlegt. Nachdem die Kette jahrelang mit Geldproblemen zu kämpfen hatte, wurde das Unternehmen schließlich vom Metro-Konzern an einen russischen Investor namens SCP verkauft. SCP kündigte daraufhin an, Real in seine Einzelbestandteile zu zerlegen und alles verkaufen zu wollen.

So wurde bis zum Sommer 2022 so ziemlich alles von Real an die Konkurrenz um Kaufland, Edeka und Globus verkauft. Allerdings hat sich der Unternehmer Sven Tischendorf ebenfalls 60 Märkte gesichert und betreibt diese unter dem Namen „mein Real“ weiter, weshalb der Name nach wie vor existiert und präsent bleibt.

In Nordrhein-Westfalen waren vor wenigen Wochen bereits schon einmal die Real-Filialen für mehrere Tage geschlossen, nun wird es erneut in einigen Filialen zu kurzzeitigen Schließungen kommen. Der Grund sind schlicht Sanierungen. Denn man möchte die digitale Infrastruktur in den Märkten auf ein modernes Niveau heben.

Davon betroffen sind in NRW folgende Märkte:

Köln-Sülz: Vom 12. bis 14. September 2022

Düsseldorf-Heerdt: Vom 12. bis 14. September 2022

Wuppertal-Langerfeld: Vom 12. bis 14. September 2022

Euskirchen: Vom 12. bis 14. September 2022

Heiligenhaus: Vom 12. bis 14. September 2022

Übach-Palenberg: Vom 12. bis 14. September 2022

Herne: Vom 19. bis 21. September 2022

Dinslaken: Vom 19. bis 21. September 2022

Coesfeld: Vom 19. bis 21. September 2022

Kamp-Lintfort: Vom 19. bis 21. September 2022

Nordwalde: Vom 19. bis 21. September 2022

Monschau: Vom 19. bis 21. September 2022

Nach dem Umbau sollen die Filialen dann wie gewohnt wieder öffnen. Es soll sich bei der Schließung nur um wenige Tage handeln.