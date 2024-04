Räuberischer Diebstahl: Jugendliche in Düsseldorf festgenommen

Auf frischer Tat ertappt: Die Polizei nahm am Dienstag Nachmittag zwei jugendliche Brüder im Alter von 15 Jahren in Gewahrsam, die in Düsseldorf auf Diebestour waren. Die beiden Jungen hatten in einem Kaufhaus an der Königsallee Parfüms gestohlen und den Diebstahlschutz entfernt. Sie versuchten, mit ihrer Beute in einer Plastiktüte ungehindert zu entkommen, wurden jedoch vom Ladendetektiv gestoppt.

Nachdem sie von den Detektiven angesprochen wurden, starteten die Jugendlichen einen Fluchtversuch, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Sie schlugen und traten um sich und verletzten dabei einen der Detektive leicht. Letztendlich gelang es den Sicherheitskräften, die Brüder festzuhalten und sie ins Büro zu bringen, wo sie nach einem erheblichen Kraftaufwand festgesetzt wurden.

Brüder sind bereits öfters auffällig geworden

Die Brüder, die bereits polizeibekannt sind und die marokkanische Staatsbürgerschaft besitzen, stehen zudem im Verdacht, einen weiteren Ladendiebstahl in Oberhausen begangen zu haben. Dort waren sie von einem Detektiv erkannt, aber nicht gefasst worden. Bei ihrer Festnahme in Düsseldorf hatten die Jugendlichen auch das Diebesgut des vorherigen Diebstahls bei sich, darunter zwei Pullover und drei Sonnenbrillen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgrund des Verdachts des räuberischen Diebstahls aufgenommen. Die Jugendlichen wurden vorläufig festgenommen und müssen sich nun den Konsequenzen ihrer Taten stellen.

