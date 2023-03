Polizeimeldungen

Zwölfjährige aus Freudenberg vermisst – Polizei findet Leichnam im Wald

12. März 2023

In Südwestfalen wird seit Samstagabend eine Zwölfjährige vermisst. Am Sonntagmittag wird in einem Waldstück ein weiblicher Leichnam entdeckt. Ob es sich um das Mädchen handelt, ist noch unklar.