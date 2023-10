Zusammenstoß zwischen Bus und Straßenbahn – fünf Verletzte

In Sankt Augustin bei Bonn kam es am Donnerstagmorgen zu einem schlimmen Unfall: Ein Linienbus und eine Straßenbahn kollidierten und haben dabei fünf Menschen verletzt. Nach Angaben der Polizei überquerte der leere Bus an einem Bahnübergang die Gleise und wurde dort erfasst. Die Bahn schob den Bus aufs Gleisbett und entgleiste anschließend.

Unter den fünf Leichtverletzten waren die beiden Fahrer sowie drei Fahrgäste der Stadtbahn. Vier von ihnen kamen ins Krankenhaus. Die Unfallursache war zunächst unklar. Der Bahnübergang habe zwar Schranken, diese seien wegen Bauarbeiten allerdings dauerhaft geöffnet, sagte ein Polizeisprecher.

Die Feuerwehr und die Stadtwerke Bonn waren im Einsatz, um die Gleise wieder frei zu machen. Zuvor hatte der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet.

dpa