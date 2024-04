Zugattacke in Duisburg-Rheinhausen: Steine gegen RE 6 geworfen

Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr am Bahnhof Duisburg-Rheinhausen am Sonntagabend, den 21. April: Gegen 20.05 Uhr bewarfen unbekannte Jugendliche einen durchfahrenden Zug mit Steinen, wodurch eine Scheibe Schaden nahm. Infolge dessen hat die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Triebfahrzeugführer der Linie RE 6 meldete den Vorfall bei Ankunft im Duisburger Hauptbahnhof. Die Angreifer hatten den Zug attackiert und zwei Steinschläge hinterlassen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Nach dem Steinwurf führten die Bundespolizisten umgehende Ermittlungen durch, sicherten Beweismaterial und leiteten eine Fahndung nach den flüchtigen Tätern ein.

Es wurden entsprechende Strafverfahren gegen die Teenager eingeleitet. Die Polizei ist um Hinweise aus der Bevölkerung dankbar.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.