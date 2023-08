Keine Rettungsgasse auf A1 Richtung Köln: Notarzt fährt mit Fahrrad zum Unfall

Auf der Autobahn 1 in Nordrhein-Westfalen ist erfahrungsgemäß viel los. Kommt es dann zu einem Unfall, steht meist alles still. Am Montag aber wurde es besonders brenzlig, denn zum Wochenbeginn krachten gleich mehrere Autos und LKW ineinander.

So kam es am Kreuz Wuppertal Nord um kurz vor 14 Uhr zu einem Auffahrunfall. Dabei fuhr ein Auto-Transporter auf einen 7,5-Tonner auf. Nicht schnell genug auf den Unfall vor ihm reagieren konnte auch ein LKW-Fahrer, der in den Transporter raste. Somit befand sich der Transporter völlig demoliert zwischen dem 7,5-Tonner und dem LKW, am Steuer ein schwer verletzter Fahrer.

Wie die „Bild“ berichtete, musste der Fahrer mit schwerem Gerät aus dem Transporter herausgeschnitten werden. Derweil wurde die Strecke in Richtung Köln gesperrt, es bildete sich ein kilometerlanger Stau. Doch auch die Rettungskräfte kamen nicht mehr durch, da keine Rettungsgasse gebildet worden war.

Unfall auf der A1: Urlauber leiht Arzt sein Rad

So musste ein Hubschrauber herankommen, der schließlich auf der A1 landen konnte. Kurios: Ein Rettungsarzt, der ebenfalls nicht bis zur Unfallstelle vorankam, stieg schließlich aus und wollte zum Unfall hinlaufen. Ein Urlauber registrierte dies und schnallte geistesgegenwärtig sein Fahrrad vom Dach seines Autos und übergab es schließlich dem Mediziner.

Der Arzt nahm das Rad dankend an, radelte zum Unfallort und konnte so noch rechtzeitig Erste Hilfe leisten. Auch eine Rettungsgasse konnte sich schließlich noch öffnen, sodass auch der Rettungswagen wenig später am Ort des Geschehens eintraf.

Der schwerverletzte Fahrer des Transporters wurde schließlich aus dem Wagen befreit und mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Wie es überhaupt zu dem Unfall kam, darüber wird bislang noch gemutmaßt. Es wird vermutet, dass der Fahrer des Transporters zu spät erkannte, dass der 7,5-Tonner vor ihm aufgrund einer Baustelle abbremste. Er selbst konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr daher auf den vor ihm fahrenden LKW auf.