Wohnungsbrand in Essen (NRW): Mieter bliebt auf wundersame Weise unverletzt

In der Nacht zu Freitag (7. April) kam es zu einem Wohnungsbrand im Südostviertel in Essen. Das Feuer in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses fing bereits an, sich auf eine angrenzende Wohnung auszubreiten, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. Der Bewohner der Nachbarwohnung rette sich an ein Dachfenster, um dem Rauch zu entkommen. „Wie durch ein Wunder blieb er unverletzt“, schrieb die Feuerwehr weiter. Die restlichen Hausbewohner konnten das Gebäude ebenfalls unverletzt verlassen.

Die Feuerwehr löschte die Flammen, bevor diese auf den Dachstuhl oder andere Etagen des fünfgeschossigen Gebäudes übergreifen konnten. Die Brandwohnung sowie die Nachbarwohnung sind den Angaben nach nicht mehr bewohnbar. Wie es zu dem Feuer kam, war am Freitagmorgen noch unklar. Auch die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

dpa