Bei einem Wohnhausbrand in Windeck im Rhein-Sieg-Kreis bei Köln (NRW) ist ein Mensch gestorben.

Der Brand sei am frühen Dienstagmorgen (21. März) gemeldet worden, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Der Bungalow habe in voller Ausdehnung gebrannt. Die Einsatzkräfte fanden demnach bei den Löscharbeiten einen Toten in den Trümmern des Hauses. Die Identität des Toten war wie auch die Brandursache zunächst noch unklar. Hinweise auf eine Straftat gebe es nicht, hieß es. Die Ermittlungen laufen.

dpa