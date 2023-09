Vier junge Männer bei Unfall auf Autobahn bei Duisburg schwer verletzt

Heftiger Crash bei Duisburg. Dort soll ein 19 Jahre alter Autofahrer mutmaßlich alkoholisiert einen schweren Unfall auf der Autobahn 59 gebaut haben, bei dem er und drei junge Mitfahrer schwer verletzt worden sind. Er verlor am frühen Samstagmorgen in Höhe der Ausfahrt Duisburg-Duissern die Kontrolle über den Wagen, der in die Luft katapultiert wurde und auf der Leitplanke liegen blieb, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer und die drei Insassen im Alter von 21 beziehungsweise 22 Jahren kamen schwer verletzt in Krankenhäuser.

Die Wucht des Aufpralls war demnach so groß, dass der Motorblock herausgerissen wurde und die Schallschutzmauer neben der Autobahn durchschlug. Bei der Unfallaufnahme hätten sich beim Fahrer Hinweise auf Alkoholeinfluss ergeben, teilte die Polizei mit. Es wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt.

