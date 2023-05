Vier Festnahmen in NRW bei Razzia gegen IS-Finanzierungsnetzwerk

Bundesweit gab es am Mittwoch eine Razzia gegen mutmaßliche Unterstützer der Terrororganisation Islamischer Staat (IS). Dabei sind die Ermittler auch in Nordrhein-Westfalen gegen Beschuldigte vorgegangen. Vier von sieben Festnahmen am Mittwochmorgen erfolgten in Nordrhein-Westfalen, und zwar im Kreis Heinsberg und im Rheinisch-Bergischen Kreis, wie aus einer Mitteilung der Karlsruher Bundesanwaltschaft hervorging. Weitere Zugriffe gab es in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Bremen. Den Männern und Frauen – überwiegend deutsche Staatsangehörige – wirft die Behörde die Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vor.

Neben den Festnahmen kam es am Mittwochmorgen zu Durchsuchungen in Berlin, Bayern, Bremen, Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.

Hintergrund der Razzia sind nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa Spendensammlungen zugunsten von mutmaßlichen Anhängerinnen der Terrormiliz IS. Die Kampagnen in sozialen Medien mit Titeln wie „Deine Schwester im Camp“ laufen schon seit einigen Jahren. Sie dienen dem Zweck, IS-Frauen finanziell zu unterstützen, die mit ihren Kindern seit der militärischen Niederlage der Terrormiliz in Syrien leben, vor allem in dem von kurdischen Gruppen kontrollierten Lager Al-Hol.

