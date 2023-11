Verdächtiger Geruch führt zur Entdeckung: Polizei NRW entdeckt riesige Cannabis-Plantage

In Remscheid ist am Donnerstag eine professionelle Cannabisplantage ausgehoben worden. Die Polizei und Staatsanwaltschaft teilten am Freitag mit, dass sie drei Männer festgenommen hätten, die für die Plantage verantwortlich sein sollen.

Anwohner hatten die Polizei alarmiert, weil es aus dem Gebäude neuerdings verdächtig gerochen hatte. Bei einer Hausdurchsuchung entdeckten die Einsatzkräfte dann die Plantage mit fast 1800 Cannabis-Pflanzen. Die Pflanzen waren in sechs Räumen des Einfamilienhauses untergebracht und standen in voller Blüte.

Die drei Festgenommenen sollen im Alter zwischen 25 und 35 Jahren sein. Sie sitzen in Untersuchungshaft. Die Polizei ermittelt nun, wie lange die Plantage bereits in Betrieb war und woher die Drogen stammen.

Erst kürzlich passierte ähnliches in NRW: In Velbert wurden Drogen im Wert von über 500.000 Euro beschlagnahmt.

dpa