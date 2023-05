Velbert (NRW): Wohnhausbrand mit drei Verletzten – Ursache ungeklärt

In Velbert (NRW) kam es bereits am Samstag zu einem schweren Brand in einem Wohnhaus. Drei Verletzte hatte es dabei gegeben. Nun konnte die Feuerwehr nach fast zwei Tagen ihren Einsatz beenden. Die Wehrleute seien am Sonntagmittag abgerückt, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Bis dahin löschte die Feuerwehr nach Angaben eines Sprechers noch Glutnester, auch eine Brandsicherheitswache war noch vor Ort.

Das Feuer war am Samstag im ersten Stock des Hauses ausgebrochen und hatte sich rasch ausgebreitet. Eine Bewohnerin konnte sich nach Angaben der Feuerwehr eigenständig aus dem brennenden Gebäude retten; ein Mann wurde mit schweren Verletzungen aus dem Haus gerettet. Er wurde in eine Spezialklinik gebracht, zu seinem Gesundheitszustand gab es am Montag zunächst keine aktuellen Angaben. Zwei Rettungskräfte erlitten Rauchgasvergiftungen, seien aber bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Zwei Katzen werden noch vermisst.

Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. Da die Flammen auf ein Nebengebäude übergriffen, sind beide Häuser nicht mehr bewohnbar.