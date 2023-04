Velbert (NRW): Autofahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß mit Lastwagen

Schrecklicher Unfall in Velbert im Kreis Mettmann (NRW). Dort ist ein 72-jähriger Autofahrer in einen entgegenkommenden Lastwagen gefahren und wenig später gestorben. Der Mann sei am Freitagmorgen aus bisher unbekannter Ursache von seiner Fahrbahn abgekommen und dann mit dem Laster zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte.

Der 20 Jahre alte Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, um den genauen Unfallhergang zu klären. Sowohl das Auto als auch der Lastwagen mussten abgeschleppt werden.

dpa