Unfall in Bochum – vier Kinder und vier Erwachsene im Krankenhaus

Heftiger Unfall am Samstag in Bochum. Dort sind vier Kinder und vier Erwachsene nach einem schweren Verkehrsunfall in Krankenhäuser gebracht worden. Zwei Autos kollidierten auf einer Kreuzung an einer Auffahrt zur Autobahn 40 in Richtung Essen, wie die Feuerwehr Bochum mitteilte. Sieben Unfallopfer hatten den Angaben zufolge bei Eintreffen der Rettungskräfte die Autos bereits eigenständig verlassen können, ein Mensch musste durch die Feuerwehr aus einem Fahrzeug befreit werden.

Angaben zu Personalien, etwa dem Alter der Kinder und der Erwachsenen, und zur Schwere der Verletzungen musste die Polizei eigenen Angaben noch ermitteln, weil die Opfer bei Eintreffen der Polizeikräfte bereits auf dem Weg in die Krankenhäuser gewesen seien. Auch die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten an, teilte ein Polizeisprecher mit.

dpa