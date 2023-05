Über 40 Verletzte: Feuer wütet in Mehrfamilienhaus in Minden

Bei einem Brand in einem Wohnkomplex in Minden haben 43 Menschen Rauchgasvergiftungen erlitten. Die Betroffenen wurden jedoch nur leicht verletzt, niemand musste ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte.

Im Keller des großen Mehrfamilienhauses im Stadtteil Bärenkämpen, in dem etwa 80 Menschen gemeldet sind, war am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Der starke Rauch zog schnell über das Treppenhaus nach oben, so dass die Bewohner ihre Wohnungen nicht verlassen konnten. Die Feuerwehr musste sie mit Atemschutzausrüstung aus den Wohnungen holen, einige wurden per Drehleiter von Balkons gerettet.

Mehr als 100 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten waren vor Ort, unterstützt von zwei Hubschraubern. Nachdem das Feuer gelöscht war, konnten die Bewohner zunächst nicht in das verrauchte Haus zurückkehren. Sie wurden in einem nahe gelegenen Bürgerhaus versorgt.

dpa