Tödlicher Verkehrsunfall bei Aachen: Fußgängerin wird von Bus erfasst

Schreckliche Szenen spielten sich in Eschweiler bei Aachen ab: Am Donnerstagmorgen (21. Dezember) ist eine Fußgängerin von einem Bus erfasst und tödlich verletzt worden. Die 73-Jährige starb noch an der Unfallstelle am Bushof, teilte die Polizei mit.

Der Busfahrer erlitt einen Schock und wurde vom Opferschutzteam der Polizei betreut. Wie es zu dem Verkehrsunfall kommen konnte, war zunächst noch unklar. Die Polizei ermittelt. Der Bushof in Eschweiler war bis zum späten Donnerstagmittag gesperrt.

dpa