Polizeimeldungen

Tödlicher Messerangriff auf Kirmes in Münster: 21-Jähriger stellt sich der Polizei

22. März 2023

Die Suche ist vorbei: Nach dem tödlichen Angriff auf einen 31-Jährigen auf der Send-Kirmes am Samstagabend in Münster hat sich der Tatverdächtige gestellt. Die Fahndung nach dem Täter lief, zuvor hatte die Polizei mit einem Foto nach dem Mann gesucht.

In Münster wurde ein 31 Jahre alter Mann nach einer Auseinandersetzung an einem Karussell auf dem Send mit einem Messer niedergestochen. Der Mann starb an seinen Wunden. Foto: David Poggemann/Nord-West-Media /dpa