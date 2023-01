Polizeimeldungen

Todes-Drama in Duisburg: Junger Rollerfahrer prallt gegen LKW und stirbt

11. Januar 2023

Todes-Drama in Duisburg Neumühl-Nord! Auf der Wiener Straße ist am Mittwochmorgen ein Rollerfahrer (†21) in einen Lastwagen geprallt und gestorben.