Münsterland: Seniorin brutal ermordet – Polizei sucht Zeugen

Eine 93 Jahre alte Frau ist in ihrem Haus in Telgte (NRW) getötet worden. Die alleinstehende Witwe sei am Donnerstagabend (23. März) tot von einem Mitarbeiter eines Pflegedienstes gefunden worden, wie ein Vertreter der Staatsanwaltschaft am Freitag berichtete. Die Seniorin hat demnach massive Kopfverletzungen aufgewiesen.

Eine Obduktion am Freitagmorgen bestätigte laut Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft den Verdacht auf ein Gewaltverbrechen. Der Hintergrund der Tat war zunächst noch unklar. „Die Räume des Einfamilienhauses sind augenscheinlich durchsucht worden“, hieß es von der Polizei. Erste Zeugenbefragungen sowie die Spuren am Tatort hätten noch keinen Tatverdacht gebracht. Wie der Täter in das Einfamilienhaus gelangte, müsse nun ermittelt werden.

dpa