Schrecksekunden am frühen Freitagmorgen: zwei Männer haben in Geldern im Kreis Kleve eine Tankstelle überfallen und eine Verkäuferin mit einer Waffe bedroht. Das Duo raubte am Donnerstagabend Bargeld, Zigaretten und diverse Genussmittel, wie die Polizei am frühen Freitagmorgen mitteilte.

Mit der Beute im Rucksack flüchteten die beiden maskierten Männer anschließend zu Fuß. Die Verkäuferin blieb unverletzt. Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen.

dpa