Substanz strömt in Supermarkt aus – 18 Menschen haben Atembeschwerden

In Bielefeld (NRW) musste die Feuerwehr am Samstagmorgen zu einem Großeinsatz ausrücken. Dort mussten 18 Menschen an einem Supermarkt wegen Atemwegsreizungen behandelt worden. Zwei Personen hatten größere Beschwerden und wurden von den Rettungskräften vor Ort intensiver betreut, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Radio Bielefeld hatte zunächst von dem Großeinsatz berichtet.

Demnach sei in einer Abteilung für Tierbedarf eine noch unbekannte Substanz ausgeströmt, wie der Sprecher weiter mitteilte. Eine auf Chemikalien spezialisierte ABC-Einheit der Feuerwehr prüft demnach derzeit, um welche Substanz es sich handelt. Der Supermarkt ist laut Polizei komplett geräumt worden.

dpa