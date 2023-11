Streit zwischen Jugendlichen eskaliert: 16-Jähriger aus Wuppertal mit Messer attackiert

In Wuppertal kam es infolge eines Streites zwischen zwei Jugendgruppen zu einer Messerattacke. Ein 15-jähriger Tatverdächtiger sitzt nun in Untersuchungshaft. Nach bisherigen Erkenntnissen soll er bei dem Streit am Abend des 31. Oktobers einem 16-Jährigen mehrere Verletzungen zugefügt haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag (2. November) mit. Der Verletzte kam ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht. Eine Zeugin hatte die Polizei alarmiert.

Der 15-Jährige wurde am 1. November festgenommen. Der Haftbefehl wurde wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung erlassen. Worum es bei dem Streit ging, ist laut Staatsanwaltschaft noch Gegenstand der Ermittlungen.

dpa