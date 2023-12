Statistik zeigt: So oft drückte die Polizei in NRW 2023 die Dienstwaffe ab

In diesem Jahr haben Polizisten aus NRW zwischen Anfang Januar und Ende November 2092 Mal ihre Dienstwaffen eingesetzt. Dabei schossen die Beamten fast immer (2062 Mal) auf Tiere, die sie angegriffen hatten oder zum Beispiel nach einem Unfall von ihrem Leid erlöst werden mussten. Bei Schüssen auf Menschen gab es elf Verletzte und zwei Todesopfer. Die Zahlen teilte das Innenministerium in Düsseldorf auf dpa-Anfrage mit.

>>Mann im Landkreis Neuss durch Polizeischuss schwer verletzt – Polizei Düsseldorf ermittelt<<

Im gesamten Jahr 2022 hatte es 1951 Einsätze mit Schüssen aus Dienstwaffen gegeben. Auch damals zielten die Polizisten meistens auf Tiere (1921 Fälle), es gab 13 Verletzte und 4 Todesopfer. Darunter war ein 16 Jahre alter Flüchtling aus dem Senegal, der in Dortmund nach Schüssen aus einer Maschinenpistole der Polizei gestorben war. Der Fall wird zurzeit vor Gericht aufgearbeitet. Mehr dazu lest ihr hier.

2023 hatten Polizisten in Duisburg und in Delbrück jeweils einen Angreifer, der ein Messer bei sich hatte, erschossen. In beiden Fällen laufen die Ermittlungen noch.

dpa