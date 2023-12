Staatsanwaltschaft ermittelt nach Unfall mit zwei Toten auf A555 gegen Fahrer

Auf der Autobahn 555 bei Köln kam es Freitag zu einem tödlichen Unfall. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen zwei 20-jährige Männer wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung. Gegen beide Autofahrer werde auch wegen Verdachts der Teilnahme an einem verboten Kraftfahrzeugrennen ermittelt, teilte die Staatsanwaltschaft Köln am Montag mit. Bei dem Unfall am Freitagabend waren in einem dritten Auto, einem Kleinwagen, zwei Menschen verbrannt. Sie sind noch nicht zweifelsfrei identifiziert.

Nach Angaben der Ermittler kennen sich die beiden 20-Jährigen offenbar, weil sie zusammen Fußball spielen. Ihre Führerscheine seien sichergestellt worden. Die Polizei Köln habe zur Aufklärung des Falles eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Derzeit würden Zeugen vernommen sowie Mobiltelefone und Unfallspuren ausgewertet.